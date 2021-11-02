بايدن يعتذر عن انسحاب أمريكا من اتفاق عالمي في عهد ترامب

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اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية عالمية في عام 2017 أثناء حكم سلفه دونالد ترامب.

واشنطن- سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو "كوب 26": "أعتذر عن حقيقة انسحاب الولايات المتحدة خلال الإدارة السابقة من اتفاق باريس، ما تركنا متأخرين في الخلف".

أعلنت الولايات المتحدة عودتها إلى اتفاق باريس للمناخ في فبراير/ شباط الماضي، بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مهام منصبه قبل أقل من شهر.

وتعهد بايدن بمضاعفة المساهمة المحددة لبلاده والتي أعلن عنها في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي تعني خفض ما يصل إلى 28% من الانبعاثات الأمريكية بحلول عام 2025.

في أبريل/ نيسان من العام الحالي، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستخفض انبعاثات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030 كجزء من التزامها الجديد باتفاقية باريس للمناخ التي انسحب منها سلفه في عام 2017.