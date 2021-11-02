البيت الأبيض يعلن نتيجة اختبار كورونا للرئيس بايدن

A + A -

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد التي خضع له الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن نتيجة اختبار "كوفيد-19" للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية يوم الأحد.

وقالت المتحدثة للصحفيين على متن طائرة الرئيس (إير فورس وان) إن الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) في بريطانيا.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، حصل على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وحصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على أول جرعة من لقاح فيروس كورونا في 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بينما تلقى جرعته الثانية بعد ثلاثة أسابيع، وتحديدا في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى جانب زوجته جيل بايدن.