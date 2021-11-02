الكشف عن السبب الخفي لحادث الغواصة النووية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

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كشفت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن السبب الخفي، في حادث اصطدام الغواصة النووية الأمريكية "كونيتيكت".

كانت الغواصة الأمريكية "كونيتيكت" اصطدمت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الأسطول السابع الأمريكي، هايلي سيمز، إن التحقيقات المتعلقة بحادث اصطدام الغواصة النووية كونيتيكت انتهت.

وأكدت سميز أن التحقيقات أظهرت أن الجسم الذي اصطدمت به الغواصة في بحر الصين الجنوبي أوائل أكتوبر الماضي (جبل بحري).

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الأسطول السابع الأمريكي إلى أن الجبل البحري لم يكن محددا من قبل.

وأوضحت سميز أن التحقيقات اختتمت الأسبوع الماضي. مشيرة إلى أنه من المقرر أن يدرس نتائجه قائد الأسطول السابع الأمريكي، الأميرال كارل توماس، الذي سيحدد ما إذا كان ستتخذ أي إجراءات إضافية بشأن الحادث.

ونوهت المتحدثة بأن الإجراءات قد تشمل محاسبة المسؤولين عن الحادث.

كان الحادث أثار مخاوف بشأن تسرب محتمل للوقود النووي وهو دعا الصين إلى الاعتراض واتهام الولايات المتحدة بإخفاء المعلومات عما حدث.