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العثور على جثة مهاجر عراقي عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا

2
NOVEMBER
2021
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ذكرت وسائل إعلام بولندية، اليوم (الاثنين)، أنه عثر على جثة عراقي عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وهو عاشر مهاجر يقضي عند هذه الحدود منذ الصيف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد حرس الحدود البيلاروسي بأن الرجل توفي في الجانب البولندي من الحدود بعد عبوره من بيلاروس. وأضاف في بيان، أن نظراءهم البولنديين أجبروا مهاجرين آخرين على جر الجثة إلى الجانب البيلاروسي من الحدود.

ونقلت صحيفة «غازيتا فيبورتشا» عن متحدث باسم حرس الحدود البولندي قوله: «لو وقع هذا الحادث على الجانب البولندي لكان تم إبلاغ حرس الحدود».
وفقاً للصحيفة تم العثور على جثث سبعة من المهاجرين العشرة الذين لقوا حتفهم أثناء عبورهم الحدود في الجانب البولندي.
وعبر آلاف المهاجرين معظمهم من أفريقيا والشرق الأوسط أو حاولوا عبور الحدود البيلاروسية في الأشهر الأخيرة إلى ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا.
ويشتبه الاتحاد الأوروبي في أن يكون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تسبب عمداً بحركة الهجرة هذه رداً على العقوبات الاقتصادية التي فرضها عليه الاتحاد بسبب القمع الذي تتعرض له المعارضة في بلاده.
وأكد مهاجرون أن القوات البيلاروسية غالباً ما ترغمهم على عبور الحدود وأن حرس الحدود البولنديين يتصدون لهم، ونتيجة لذلك يظلون عالقين عند الحدود في ظروف مناخية تزداد قساوة مع اقتراب فصل الشتاء.

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