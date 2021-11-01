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جونسون يهنئ السيسي على "إنجازات مصر وجهودها التنموية الطموحة"

1
NOVEMBER
2021
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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على هامش قمة المناخ العالمية بمدينة غلاسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن اللقاء "شهد إجراء مباحثات ثنائية معمقة بين الجانبين"، حيث رحب رئيس الوزراء البريطاني بزيارة الرئيس المصري، مؤكدا أن مصر "تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط".

وأضاف المتحدث أن جونسون "أعرب عن تقديره وتهنئته للسيد الرئيس على الإنجازات والجهود التنموية الطموحة التي تقوم بها مصر، مؤكدا دعم بريطانيا لتلك الجهود".

وأكد السيسي بدوره "تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح المتحدث أنه تم التوافق خلال اللقاء على "فتح آفاق تعاون جديدة بين البلدين، وتعزيز انخراط بريطانيا في أولويات خطط التنمية المصرية ودعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والأمنية والاستخباراتية والعسكرية، فضلا عن قطاعات السياحة والصحة والتعليم".

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