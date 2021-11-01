فرنسا تؤجل مهلة لعقوبات على بريطانيا في نزاع صيد الأسماك

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، أن حكومته أرجأت تنفيذ عقوبات على بريطانيا في نزاع على صيد الأسماك حتى نهاية الثلاثاء بينما يناقش الجانبان مقترحات جديدة لتسوية النزاع.وتجادل فرنسا بأن بريطانيا لا تفي باتفاق بعد بريكست بشأن الوصول إلى مصائد الأسماك البريطانية، وقالت في وقت سابق إنه اعتبارا من منتصف ليل الاثنين (2300 بتوقيت غرينتش) فإنها ستنفذ عقوبات تشمل تشديد إجراءات تفتيش الشاحنات القادمة من بريطانيا ومنع سفن الصيد البريطانية من الرسو في المواني الفرنسية.وقال ماكرون للصحفيين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو باسكتلندا: "المناقشات استؤنفت بعد ظهر اليوم على أساس مقترح قدمته لرئيس الوزراء بوريس جونسون. هناك حاجة لمواصلة المحادثات."

وأضاف: "سنرى أين سنكون غدا في نهاية اليوم، لمعرفة ما إذا كانت الأمور قد تغيرت فعلا."