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إقفال "ديزني لاند" شنغهاي بعد ثبات إصابة زائر بكورونا

1
NOVEMBER
2021
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أغلقت "ديزني لاند" في شنغهاي أبوابها لمدة يومين على الأقل، بعد أن ثبتت إصابة زائر في عطلة نهاية الأسبوع بفيروس كورونا.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية، أن شخصا زار مدينة ملاهي "ديزني لاند" في شنغهاي، يوم السبت، أثبتت إصابته بالفيروس بعد عودته إلى منطقة قريبة.
وسيتم إغلاق مدينة الملاهي الصينية هذه يومي الاثنين والثلاثاء ، وسيجري اختبار جميع الزوار والموظفين.

وتأمل الصين في الوصول إلى صفر من الإصابات قبل أن تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ في فبراير القادم.

وسجلت الصين 4849 حالة وفاة بفيروس كوفيد و109666 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 2019 في مدينة ووهان.

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