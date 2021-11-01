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بوتين: نشر الصواريخ الأميركية في أوروبا يمثل تهديدا لروسيا

1
NOVEMBER
2021
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اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن نشر الصواريخ الأميركية في أوروبا يشكل تهديدا لروسيا.

وقال في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، في سوتشي: “هناك خطط لدى الولايات المتحدة وهي معروفة للجميع، لنشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا، وهو ما يشكل أيضا خطرا كبيرا وتهديدا لنا”.

كذلك تطرق الرئيس الروسي إلى تكثيف طيران حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتحليقة قرب حدود روسيا، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب العمل على تعزيز الدفاعات الجوية.

وأعلن بوتين أنه من المقرر تسليم أول دفعة من أحدث نظام صاروخي S-500 إلى الجيش قريبا.

وقال بوتين إنه “يجب على منظومات الدفاع الجوي الروسي الحديثة أن تكتشف الصواريخ الباليستية وفرط الصوتية بكافة أنواعها وأن تتمكن من تدميرها في أي نقطة من مسار رحلتها”.

ودعا الرئيس الروسي إلى الإسراع في تطوير الطيران البحري وتجهيزه بأنظمة تدمير واعدة، وذلك مع الأخذ بالاعتبار قدرات القوات البحرية الأجنبية.

وتعليقا على دخول مدمرة “بورتر” الصاروخية الأميركية مياه البحر الأسود، قال الرئيس الروسي: “يمكننا أن ننظر إليها من خلال المنظار، أو من خلال منظار التصويب بحسب ما تقتضيه منظومات الدفاع”.

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