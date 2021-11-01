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"قمة المناخ".. تحذيرات بغرق مدن عِدّة بينها عربيّة

1
NOVEMBER
2021
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أطلق قادة عالميون، اليوم الإثنين، تحذيرات شديدة اللهجة في إفتتاح قمة المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، مؤكدين أن "القمة تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ العالم من هذه الظاهرة المدمرة التي ستغرق مدنا بأكملها".

ويجتمع ممثلو 200 دولة في مدينة غلاسكو الأستكنلدية على مدار أسبوعين لخوض مفاوضات بشأن خفض الانبعاثات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى التغير المناخي، الظاهرة التي جعلت الكوارث الطبيعية أكثر خطورة في السنوات الأخيرة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يستضيف قمة "كوب 26"، إن "ساعة نهاية العالم تدق، فالمحركات والمضخات التي نضخ من خلالها الكربون في الهواء تتسب في أضرار كبيرة للكوكب وزيادة درجات الحرارة في الأرض بسرعة كبيرة."

وأضاف، "استمعنا إلى العلماء وعلينا ألا نتجاهلهم. مع ارتفاع درجة الحرارة أكثر من درجتين مئويتين نخاطر بالإنتاج الغذائي والجراد سيجتاحنا، وإذا ارتفعت درجة الحرارة بأكثر من 3 درجات مئوية فقد تتزيد أعداد الأعاصير والفيضانات والجفاف وموجات الحر".

وتابع، "إذا ارتفعت درجات الحرارة بأكثر من 4 درجات مئوية قد تغيب مدن بأكملها مثل الإسكندرية وشنغهاي وميامي وغيرها من المدن التي ستضيع تحت أمواج البحر".

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "كلما فشلنا في أخذ التدابير المناسبة ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن باهظاً.. إن الإنسانية استهلكت وقتها وحان الوقت للتصدي للتغير المناخي".

وأضاف، "لقد اقتربنا من نهاية العالم كما نعرفه وعلينا التصرف بسرعة"، مشيراً إلى أن "الدول الصناعية كانت غير مدركة للمشكلة وعلينا واجب التغيير".

وأشارت إلى "إتفاقية باريس الذي لم يتم الالتزام بتحقيق البنود التي نصت عليها، مشدداً على أهمية تقليل الاعتماد على الفحم نظراً لخطورته في الإحتباس الحراري والتغير المناخي".

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن "السنوات الست التي أعقبت إتفاقية باريس للمناخ هي التي شهدت أعلى درجات الحرارة في التاريخ".

وأضاف غوتيريش في قمة "كوب 26"، أن "الإعتماد على الوقود الأحفوري يدفع البشرية للهاوية".

وتابع، "حان الوقت لكي ننهي الإعتماد على الكربون والاعتماد على الطبيعة لإخفاء نفاياتنا. كوكبنا يتغير من المحيطات إلى الجبال إلى الظواهر الطبيعية المتطرفة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه "في أفضل السيناريوهات فإن درجة الحرار سترتفع بأكثر من درجتين مئويتين نحن نواجه كارثة مناخية لا مهرب منها".

ودعا إلى الاستثمار في الاقتصاد الذي يؤدي إلى صفر الإنبعاثات، مشيراً إلى أن "مقترحات الدول بشأن الحياد الكربوني مهمة للغاية".

ورأى أن "الفشل في مواجهة التغير المناخي سيشكل حكماً بالموت على سكان الأرض".

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