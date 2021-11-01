مهاجم القطار في اليابان يؤكد أنه كان يقلد عدو باتمان

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اعترف الرجل الذي هاجم أشخاصًا على متن قطار في اليابان بتقليد عدو باتمان، جوكر، حسب وكالة كيودو.

وفقًا لكيوتو هاتوري، فقد حاول ارتداء ملابس مثل الجوكر، الذي يرتدي بدلة أرجوانية في الكوميديا. بالإضافة إلى ذلك، لعب مشهد من فيلم "Joker" ، إذ تهاجم الشخصية الرئيسية قطار، دورًا مهمًا في تصرف الرجل. قبل ساعتين من الهجوم، سافر إلى منطقة شيبويا، حيث كان يتم الاحتفال بعيد الهالوين على نطاق واسع قبل الوباء.

وقال هاتوري أيضا إنه "اختار القطار لأن هناك الكثير من الناس، ولديه فواصل زمنية كبيرة بين المحطات، مما سيجعل من الصعب على الناس الهروب، وهو وقت سفر طويل". كما أعرب عن أسفه لأنه "لم يقتل أحدا".

ووقع الهجوم يوم الأحد، 31 أكتوبر، في مدينة تشوفو (محافظة طوكيو).