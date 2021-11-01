تصادم قطارين في جنوب غرب إنجلترا

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أكدت الشرطة البريطانية، مساء اليوم الأحد، أن تصادما وقع بين قطارين في مدينة سالزبوري جنوب غرب إنجلترا.

وذكر مراسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن 13 شخصا أصيبوا لكن لا توجد إصابات خطيرة في الحادث الذي وقع في نفق.

وقالت قوة الشرطة في مقاطعة ويلتشير الإنجليزية، "نتعامل بالدفع بخدمات الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى الموقع القريب من طريق لندن في سالزبوري"، وفقا لوكالة رويترز.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى أنه يعتقد أن أحد سائقي القطارين محاصر في غرفة الأجرة داخل القطار.

وقالت شركة جريت ويسترن للسكك الحديدية المشغلة للقطارات، إن الحادث يتعلق بقطار يسافر بين بورتسموث وبريستول وقطار آخر كان متوجها من محطة واترلو بلندن إلى هونيتون.