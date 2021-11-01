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بزي "الجوكر" وسكين طويلة.. دماء تسيل داخل قطار في طوكيو

1
NOVEMBER
2021
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ذكرت وسائل إعلام يابانية أن رجلا (24 عاما) يرتدي زي المهرج (الجوكر)، عدو باتمان، هاجم ركاب أحد خطوط القطارات في طوكيو، مساء الأحد، وأصاب 17 شخصا بجراح أثناء توجه كثيرين من رواد الحفلات إلى وسط المدينة لحضور تجمعات الهالوين.
  
وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة ألقت القبض على المهاجم المشتبه به في موقع الحادث، وأضافت أن رجلا يُعتقد أنه في الستينيات في حالة حرجة بعد تعرضه للطعن.
 
وأفادت وسائل الإعلام نقلا عن شهود عيان أن المهاجم رش مادة سائلة حول القطار مما تسبب في نشوب حريق.
 
وأظهر مقطع فيديو نُشر على تويتر أشخاصا يهربون من عربة قطار شب فيها حريق، وأظهر مقطع فيديو آخر ركابا يهرعون للتسلل خارجين من نوافذ القطار وعلى الرصيف حيث توقف القطار بشكل طارئ.
 
وقال أحد شهود العيان لصحيفة يوميوري، وهو يروي لحظات هروب ركاب مذعورين صوب عربة القطار التي كان فيها، "تصورت أنها إحدى خدع الهالوين".
 
وأضاف: "رأيت رجلا يسير في هذا الطريق ويلوح بسكين طويلة ملطخة بالدماء".
 
وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن المشتبه به أبلغ السلطات أنه "كان يريد قتل أناس من أجل صدور حكم بإعدامه".
 
وقال أحد شهود العيان لصحيفة يوميوري، وهو يروي لحظات هروب ركاب مذعورين صوب عربة القطار التي كان فيها، "تصورت أنها إحدى خدع الهالوين".
 
وأضاف: "رأيت رجلا يسير في هذا الطريق ويلوح بسكين طويلة ملطخة بالدماء".
 
وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن المشتبه به أبلغ السلطات أنه "كان يريد قتل أناس من أجل صدور حكم بإعدامه".
 
وأفادت وسائل الإعلام بأن الهجوم وقع على خط كيو للقطارات المتجه إلى محطة شينغوكو، أكثر محطات السكك الحديدية استقبالا للركاب في العالم.
 
وقالت وسائل الإعلام إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت غرينتش).
 
ونادرا ما تُرتَكب جرائم عنيفة في اليابان التي تفرض قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى.
 
وفي مطلع أغسطس، أثناء الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية، أدى هجوم بسكين على قطار في الضواحي إلى إصابة 10 أشخاص.
 
ثم في 24 منه، أصيب شخصان بحروق بحمض الكبريت في محطة مترو بالعاصمة، وألقي القبض على المشتبه بهما في الحادثتين، وهما يابانيان، بعد فترة وجيزة.
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