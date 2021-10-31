المكسيك.. قتيل و15 مصاباً بانفجار خط أنابيب للنفط

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قالت السلطات المكسيكية إن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأُصيب أكثر من 15 آخرين بانفجار خط أنابيب تابع لشركة النفط الوطنية المكسيكية “بيمكس” في ولاية بويبلا وسط البلاد.

وأوضحت السلطات أن الانفجار جاء إثر اعتداء مجهولين يعتقد أنهم لصوص وقود.

وذكرت حكومة ولاية بويبلا، أنها تفادت زيادة عدد القتلى بإجلاء السكان من الموقع في بلدية سان بابلو زوتشيمهواكان قبل وقوع ثلاثة انفجارات تسببت في إلحاق أضرار بما بين 30 و50 منزلا.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على “تويتر” إن شخصا واحدا توفي حتى الآن وأُصيب أكثر من 15 آخرين في الانفجار الذي وقع خلال الليل، مشيرا إلى أنه تم تعبئة نحو 1400 من عمال الإنقاذ.

وقال مسؤولون في مؤتمر صحفي، استضافته حكومة بويبلا، إنه تم إجلاء حوالي 2000 شخص داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من الموقع وإنه تمت السيطرة على الحريق. وأضافوا أن خمسة مصابين حالتهم خطيرة.