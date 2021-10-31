الصين: التحقيق الأميركي "الملفّق" بشأن أصل كورونا خاطئ

A + A -

أعربت الصين عن “استيائها من التحقيق التي أجرته أجهزة الاستخبارات الأميركية ونشر الجمعة عن أصل وباء كورونا”، واصفة إياه بأنه “مسيّس وكاذب”، وداعيةً واشنطن إلى “الكف عن مهاجمة” الصين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين: “بغض النظر عن عدد المرات التي نُشر فيها هذا التقرير وعدد النسخ التي تم تلفيقها، فإن ذلك لا يمكن أن يغير الطبيعة السياسية والخاطئة تماماً لهذا التقرير”.