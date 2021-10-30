A + A -

تجري محكمة في فلوريدا الأمريكية محاكمة مراهق يقول إنه تأثر بتنظيم الدولة، بعدما قتل صبيا يبلغ من العمر "13 عاما"، وطعن اثنين آخرين في أثناء نومهما عام 2018، بحسب موقع "سي بي إس".

وكانت الشرطة ألقت القبض على كوري جونسون، بتهمة قتله الطفل، وطعن والدة صديقه وابنها الآخر، في آذار/ مارس 2018، عقب الانتهاء من الاحتفال بعيد ميلاد الطفل الضحية.

وانضم الجاني، الذي كان يبلغ من العمر في ذلك الوقت 16 عاما، وصديقه المقرب كايل بانكروفت، إلى حفل عيد الميلاد، في أحد مطاعم البيتزا في مدينة بالم بيتش، وذلك قبل أن يذهب ثلاثتهم للنوم في منزل بانكروفت في أحد أحياء المدينة. وأوضح بانكروفت أنه استيقظ عند الساعة الرابعة فجرا تقريبا من نومه، ليجد جونسون واقفا فوق رأسه وهو يحمل سكينا ملطخا بالدماء.