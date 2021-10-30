مندوب روسيا: الضغط على إيران لن يفيد

A + A -

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن الضغط على إيران للإسراع بعودتها إلى الاتفاق النووي "لن يفيد".

وقال نيبينزيا خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الجمعة: "أعتقد أنه مثلما هو مع أي دولة أخرى، الضغط على إيران... لن يفيد، بغض النظر عما إذا كان في العلاقات الثنائية أو ضمن لجنة أو عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية".