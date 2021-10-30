المخابرات الأميركية: كورونا لم يتم تخليقه باعتباره سلاحاً بيولوجياً

A + A -

أصدر مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية، اليوم الجمعة، تقييماً لأجهزة المخابرات الأميركية نُزعت عنه السرية بشأن منشأ «كوفيد - 19» يذهب إلى أن فيروس «كورونا» لم يتم تخليقه باعتباره سلاحاً بيولوجياً، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



ورغم اقتراب ذكراه السنوية الثانية، فإن العالم ما زال يبحث عن أصل فيروس «كورونا». وكشف تقرير المخابرات الأميركية أن هناك أكثر من منشأ محتمل للوباء. وأوضح أن الفيروس ظهر بشكل محدود في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2019، لافتاً إلى أن المسؤولين الصينيين لم يعرفوا شيئاً عن الوباء قبل الإعلان عنه.



وأوضح التقرير أن 4 وكالات مخابرات أميركية أفادت بأن الفيروس ربما انتقل في البداية من حيوان إلى إنسان، فيما رأت وكالة مخابرات خامسة أن العدوى البشرية الأولى قد تكون مرتبطة بمختبر.



وظهرت أولى حالات الإصابة البشرية بـ«كوفيد - 19» في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019.



وتسبّب فيروس «كورونا» بوفاة ما يقارب الـ5 ملايين شخص في العالم منذ ظهوره، وتأكدت حوالي 245 مليون حالة إصابة به.