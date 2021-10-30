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بابا الفاتيكان يدعو القادة إلى «تقديم حلول فعالة لأزمة البيئة»

30
OCTOBER
2021
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دعا البابا فرنسيس، اليوم (الجمعة)، قادة العالم الذين سيجتمعون في قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 26» التي تبدأ الأحد في غلاسكو، إلى أن يقدموا «بسرعة حلولاً فعالة للأزمة البيئية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الحبر الأعظم خلال اجتماع بثته شبكة «بي بي سي» إن «صناع القرار السياسي الذين سيجتمعون في (كوب 26) في غلاسكو مدعوون بشكل عاجل إلى تقديم حلول فعالة للأزمة البيئية الحالية، وبالتالي تأمين أمل ملموس للأجيال القادمة»، وحذر من «تهديد غير مسبوق بتغير المناخ وتدهور بيتنا المشترك».
وفي مواجهة مخاوف من فشل مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 26) الذي يبدأ الأحد، تتضاعف الدعوات الموجهة إلى قادة العالم لبذل المزيد من الجهود وبوتيرة أسرع للحد من ظاهرة الاحترار المناخي التي تسببت بكوارث مدمّرة.

 
 
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