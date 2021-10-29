بايدن التقى ماكرون للمرة الأولى بعد "أزمة الغواصات": لا يوجد مكان بالعالم لا يمكننا التعاون فيه مع فرنسا

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كد الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين في روما، أنه لا يوجد مكان في العالم، لا يمكننا التعاون فيه مع فرنسا، ونقدر الدور الفرنسي في مكافحة الإرهاب، وشراكتنا في أفغانستان.

ولفت، في اللقاء الأول بينهما عقب "أزمة الغواصات"، إلى أن "ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية، تجاه فرنسا مؤخرًا، افتقر إلى اللباقة"، مشيرًا إلى أن فرنسا أقدم حلفاء أميركا وأكثرهم وفاء لها، وفرنسا شريك مهم، ووقفت دائمًا إلى جانب واشنطن".

وكانت أميركا قد دخلت في "أزمة الغواصات" مع فرنسا، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في أيلول الماضي، عن فسخ بلاده عقدا ضخما، أبرمته مع فرنسا في 2016 لشراء غواصات تقليدية، لأنّها تفضّل أن تبني بمساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا، غواصات تعمل بالدفع النووي.