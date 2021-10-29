living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سجين في غوانتانامو يفضح ممارسات "سي أي أيه" الوحشية

29
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحدث نزيل في سجن غوانتانامو الأمريكي، متهم بمساعدة تنظيم "القاعدة" الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا الاتحادية)، لأول مرة عن الأساليب التي استخدمتها وكالة المخابرات المركزية (سي أي أيه) أثناء عملية الاستجواب.
 
وجاء ذلك اليوم الجمعة، 29 أكتوبر/ تشرين الأول، حسبما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس"، نقلا عن مقطع فيديو من جلسة المحكمة.
 
وقال مجيد خان إنه تعرض للتنمر في منشآت سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية من قبل المحققين، بالإضافة إلى ذلك، تم تعليقه عارياً لعدة أيام، وغُمر بالماء المثلج، مما منعه من النوم، وتعرض للتجويع، والضرب، والاغتصاب أيضًا.
 
وقال خان أثناء الجلسة: "اعتقدت أنني سأموت كلما تعاونت وتحدثت، كلما تعرضت للتعذيب أكثر".
 
وبحسب الوكالة ، هذه هي المرة الأولى التي يُتاح فيها لسجين غوانتانامو التحدث أمام المحكمة حول ما يسمى بنظام "الاستجواب المعزز".
 
يشار إلى أن السجين اعترف بأنه كان ساعيًا في "القاعدة" وشارك في التخطيط لعدة عمليات لم يتم تنفيذها، وفي عام 2012، أقر بأنه مذنب في تهم التآمر وتقديم المساعدة المالية للإرهابيين ووافق على التعاون مع التحقيق.
 
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بقرار إغلاق معتقل غوانتانامو، وأضافت أن البنتاغون يجب أن يسأل عن توقيت الإغلاق.
 
يقع سجن "غوانتانامو" في قاعدة بحرية استأجرها الأمريكيون منذ عام 1903 في خليج غوانتانامو بكوبا، على بعد 15 كم من المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وتم اتخاذ قرار إنشاء سجن خاص على أراضي القاعدة البحرية من قبل البنتاغون كجزء من برنامج مكافحة الإرهاب تحت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout