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تركيا: لم نبدأ بعد مع مصر عملية تعيين السفيرين

29
OCTOBER
2021
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة والقاهرة لم تبدآ بعد عملية تبادل السفراء ضمن الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات الثنائية.

 

وقال تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في بث حي على قناة "سي إن إن ترك"، اليوم الخميس، إن الحوار مع مصر مستمر، لكن عملية التعيين المتبادل للسفيرين لم تبدأ بعد.

وهناك مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات بين مصر وتركيا والتي تشهد أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع لعزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" و"أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا" حسب أنقرة، التي رفضت سابقا الاعتراف بشرعية الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.

وفي 10 يونيو 2021 توقع وزير الخارجية التركي تبادل البلدين سفيرين خلال فترة مقبلة دون تحديد الإطار الزمني.

وفي 8 سبتمبر أجرت تركيا ومصر جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية حيث قالتا في بيان إن الطرفين اتفقا "على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين".

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