السعودية: استمرار السيول والأمطار وسط تحذيرات من الحماية المدنية

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تعرضت أجزاء من مدينة الطائف السعودية، اليوم، لهطول أمطار غزيرة، تسببت فى سيول عطلت حركة المرور والمواطنين عن سير عملهم.

تدفق السيول للمنطقة الصناعية في مدينة الطائف

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على موقع «تويتر»، تدفق السيول للمنطقة الصناعية في مدينة الطائف، وصرح المركز الوطني للأرصاد السعودي، أن التوقعات تشير إلى استمرار تشكل السحب وتساقط الأمطار حتى ساعات المقبلة.

تحذيرات بشأن سوء الأحوال الجوية

وحذر المركز، الأربعاء، من خلال تقرير أصدره، من توقعات بأمطار رعدية وسيول، وتكون ضباب وتدني في الرؤية الأفقية، ببعض المناطق في المملكة السعودية، وفق موقع قناة «روسيا اليوم».

وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة تتراوح بين 18 الى 38 كيلومترا فى الساعة، ومن المتوقع أن يرتفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، و يصل الى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

كما شهدت مرتفعات مناطق جازان، عسير، والباحة الأيام الماضية، تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة سريعة امتدت إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

استعدادات الدولة لمواجهة سوء الأحوال الجوية

وفى سياق متصل، دعت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.