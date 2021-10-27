طفلة تخطف الأضواء من بايدن وتطلب منه العودة إلى البيت الأبيض للعمل... فيديو

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خطفت طفلة أمريكية في مرحلة الحضانة الأضواء من الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة قام بها إلى إحدى المدارس.

خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى مدرسة "إيست إند" الابتدائية في ولاية نيوجيرسي ضمن إطار حملته من أجل ترويج خططه للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية، التقى بايدن ببعض الأطفال في مرحلة الحضانة خلال زيارته لصفوفهم، بحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت".

وخلال لقائه الأطفال، طالبت طفلة الرئيس الأمريكي بالذهاب إلى البيت الأبيض لأن لديه عمل يجب أن يؤديه.

ووجه بايدن سؤالا للأطفال حول إن كان يمكنه البقاء معهم، لتجيب طفلة باسم كايدن: "ربما يمكنك العودة في وقت لاحق".

لتتدخّل المعلمة أليسون بالقول: "نتمنى لو كان بإمكانه البقاء طوال اليوم". إلا أن الطفلة كايدن ردت: "لكنْ لديه عمل يجب أن يُؤديه"، لتُثير بذلك ضحك الحاضرين.

كان بايدن قد زار تلك المدرسة برفقة حاكم نيوجيرسي الديمقراطي فيل ميرفي، الذي يعمل على توسيع برامج الحضانة في المدارس العامة لتشمل جميع أنحاء الولاية. وتشمل ميزانية الولاية حاليًا تمويل الحضانة في 140 حيًا، لكن هناك 300 حي غير مدرج في قائمة برامج الحضانة حتى الآن.