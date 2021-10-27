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تصريحات إيرانية "صادمة" بشأن دولة الإمارات

27
OCTOBER
2021
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شددت إيران على أن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى جزء لا يتجزأ من أراضيها، مشيرة إلى أنها لا تعترف بالخلاف عليها مع الإمارات.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية اليوم تعليقا على فتح نظيريه الإماراتي والبحريني ملف الجزر، إن "موقف إيران المبدئي يتمثل في عدم اعترافها بهذا الخلاف بينها وبين الإمارات"

وأضاف أن "الجزر الإيرانية الثلاث، جزء لن يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعليه فإن كافة المزاعم التي تتعارض مع الحقيقة، مرفوضة جملة وتفصيلا".

وتابع أن "هذا الاعتداء الإماراتي لا أساس له ويشكل تدخلا في الشؤون الإيرانية وانتهاكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن "هذا الموضوع خارج عن القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة الأممية الرابعة".

وأكد أن مبعوث الإمارات يعمد إلى "استغلال جدول الأعمال من أجل تمرير أجندات سياسية ضيقة" في منطقة الخليج، مطالبا الإمارات بالتزام معايير حسن الجوار واحترام القانون الدولي. 

من جهة أخرى، أكد استعداد طهران لمواصلة الحوار الثنائي مع أبو ظبي وصولا إلى حل لـ"سوء الفهم" في هذا الخصوص.

 

 

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