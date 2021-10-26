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طهران: دولة خارجية وراء الهجوم الإلكتروني على إيران

26
OCTOBER
2021
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أعلنت إيران أن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف نظام توزيع المحروقات في البلاد اليوم "مصدره دولة خارجية" لم تسمّها.
وقال أمين المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران أبو الحسين فيروز أبادي إنه "من المبكر الإعلان عن الجهة الفاعلة أو ملابسات الهجوم"، الذي كان يهدف "لإيجاد خلل في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين".
وأضاف فيروز أبادي أن الترتيبات الأمنية التي تم اتخاذها سابقا "منعت التلاعب بالحصص المخصصة للمواطنين من المحروقات المدعومة".
وأشار إلى أنه و"بعد عودة المنظومة إلى العمل خلال ساعات سيكون بإمكان أي شخص استخدام بطاقته الذكية للتزود بالوقود المدعوم".

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