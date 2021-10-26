living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحركات تصعيدية لعاملي المستشفيات الحكومية

26
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذرت "الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية" إثر اجتماع عقدته عبر منصة "Zoom" من "تحركات تصعيدية سنقوم بها اعتبارا من الأسبوع المقبل، بمواكبة الاتحاد العمالي العام".

وتمنت على الجميع "تفهم سوء ما تم إيصالنا إليه، على أمل بعد اللقاء الإيجابي بمعالي وزير الصحة والتماس بعض الإشارات التي يمكن التعويل عليها، أن لا نلجأ إلى أبغض الحلال".

وأضافت: "نحن كموظفي مستشفيات حكومية لم نبخل على أهلنا لا بتضحية ولا بعزيمة من أجل تقديم الخدمات والعلاجات الطبية في ظل جائحة كورونا، متناسين أوجاعنا ومعاناتنا الاقتصادية وتعرضنا وتعرض ذوينا المستمر لمخاطر الوباء، حتى الوصول إلى مراكز عملنا أصبح إنجازأ وحلما، والسلطة غائبة وليس هناك من آذان صاغية".

وحددت المطالب التي تتلخص في النقاط التالية: تعديل جداول سلسلة الرتب والرواتب بما يعادل جداول سلسلة الرتب والرواتب للإدارة العامة، تخصيص تعويض مالي لموظفي المستشفيات الحكومية لزوم التعبئة العامة التي فرضتها وما زالت جائحة كورونا، جعل قيمة بدل الحضور اليومي متحركة تعادل ثلث قيمة صفيحة البنزين بالسعر الرسمي، تأمين سلف ومساهمات لزوم مساعدات اجتماعية مالية لموظفي المستشفيات الحكومية، معالجة وتحسين ظروف تقديمات الضمان المتعلقة بالضمان الصحي والاجتماعي لدينا".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout