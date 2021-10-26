وكالات تجسس بريطانية توقع عقدا مع أمازون لتخزين مواد سرية

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن وكالات تجسس بريطانية وقعت عقدا مع شركة أمازون لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأكدت صحيفة فايننشال تايمز، أن الوكالات البريطانية ستستخدم بموجب العقد وحدة الخدمات السحابية التابعة لأمازون لتخزين مواد سرية.

وقال تقرير فايننشال تايمز، إن وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية المعنية بالتجسس أيدت شراء نظام سحابي عالي الأمان وسيستخدمه جهازا المخابرات الداخلية (إم.آي5) والخارجية (إم.آي6)، بالإضافة إلى الإدارات الحكومية الأخرى مثل وزارة الدفاع خلال العمليات المشتركة.

وذكرت فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة، أن بيانات جميع الوكالات ستُخزن في بريطانيا.

وقالت وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية إنها لن تعلق على التقارير المتعلقة بعلاقاتها مع موردي التكنولوجيا. ورفضت وحدة الخدمات السحابية التعليق على التقرير.

وكان جواسيس إلكترونيون بريطانيون في إدارة التنصت التابعة لوكالات الاتصالات الحكومية قالوا في فبراير/شباط إنهم اعتمدوا الذكاء الصناعي اعتمادا تاما للكشف عن أنماط في كميات هائلة من البيانات العالمية لمواجهة المعلومات المضللة العدائية وخداع الأطفال، وفقا لرويترز.

وتستخدم وكالات الاتصالات الحكومية منذ سنوات الأشكال الأساسية للذكاء الصناعي مثل تقنية الترجمة، لكنها تكثف استخدامها حاليا، وذلك ردا على استخدام دول معادية للذكاء الصناعي من ناحية وبسبب انفجار البيانات الذي يجعلها فعالة من جهة أخرى.

وقال قال جيريمي فليمنغ مدير وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية في مؤتمر يوم الاثنين، إن عدد هجمات الفدية قد تضاعف في جميع أنحاء المملكة المتحدة عام 2021، مقارنة بالعام الماضي، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.