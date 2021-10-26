منظمة الصحة العالمية: التطعيم لوحده لن يوقف "كوفيد 19"

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قال المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، ديفيد نابارو، إن التطعيم وحده لن يوقف وباء "كوفيد 19"، لذلك من الضروري ارتداء الأقنعة (الكمامة) والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

وقال نابارو في إيجاز صحفي نشر على الإنترنت، إن "اللقاحات وحدها لن توقف هذا الوباء بالكامل. يمكن للقاح أن يمنع الوفاة والإصابة الخطيرة، ولكن لوقف انتشار الفيروس، يجب أن نستخدم طرقا أخرى، بما في ذلك وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي من جهة، والصحة العامة الجيدة والخدمات الصحية من ناحية أخرى".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، فإن العمل عن بعد هو أحد طرق تقليل احتمالية انتشار الفيروس.

وبحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، تم تأكيد ما يقرب من 243.6 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، وتوفي أكثر من 4.9 مليون شخص. وتم إجراء ما يقرب من 6.8 مليار حقنة من لقاحات فيروس كورونا.