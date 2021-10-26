living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخارجية الأمريكية تستحدث مكتبا جديدا خاصا بالأمن السيبراني

26
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستستحدث مكتبا جديدا خاصا بالسياسات في المجال السيبراني لمواجهة الهجمات السيبرانية، ولاسيما أنشطة الهاكرز الهادفة للابتزاز.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الاثنين، أن المكتب سيكون برئاسة مبعوث خاص يصادق على تعيينه الكونغرس.

وأوضح أن المكتب سيركز جهوده على الأمن الدولي في المجال السيبراني، والسياسات الرقمية الدولية و"الحرية الرقمية".

وستعين الخارجية أيضا مبعوثا لشؤون التكنلوجيات الحيوية والمتطورة.

في هذا السياق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن المكتب الجديد سيتولى مهام التصدي للهجمات السيبرانية على البنية التحتية للأجهزة الحكومية الأمريكية ومنع سرقة الملكية الفكرية والتدخلات في الانتخابات.

ومن غير المعروف من سيترأس المكتب الجديد، ولكن من المتوقع أن تشرف على هذا الاتجاه نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان خلال العام الأول من عمل المكتب على الأقل.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أشارت قبل أسبوعين إلى أن إجمالي المبالغ التي تم دفعها للهاكرز الذين استهدفوا الأجهزة الحكومية الشركات ببرمجيات خبيثة لغرض الابتزاز، بلغ 590 مليون دولار خلال الأشهر الستة من العام الجاري.

 

المصدر: وكالات

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout