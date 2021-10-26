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وزير البترول المصري: سنباشر ضخ الغاز إلى لبنان مطلع 2022

26
OCTOBER
2021
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أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن بلاده ستباشر ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا اعتبارا من مطلع العام 2022.

وأكد الملا في مقابلة صحفية مع وكالة "بلومبيرغ" أن بلاده ستقف إلى جانب لبنان في أزمته في توفير المشتقات اللازمة لتوفير الكهرباء.

وفي 8 أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة في مصر ولبنان وسوريا والأردن خلال اجتماع في عمّان على "خارطة طريق" لتزويد لبنان بالغاز المصري في أقرب وقت ممكن.

ويواجه لبنان شحا في إمدادات الطاقة، في ظل أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخ البلاد.

في سياق آخر، ذكر الملا أن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود بحلول 2023، بفضل تحديث المصافي القائمة وإنشاء 7 مصاف جديدة كجزء من مشروع تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار. 

وتحسن انتاج مصر من الغاز الطبيعي والنفط، بفضل عدة اكتشافات سجلتها خلال السنوات العشر الماضية، خاصة في مياهها الإقليمية بالبحر المتوسط.

وقال: "لسنا منتجا كبيرا للنفط، لكننا نبلي بشكل جيد في قطاع المنتجات المكررة، وبدلاً من استيراد المنتجات المكررة، نفضل استيراد النفط الخام وتكريره محليا".

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