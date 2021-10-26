ما هو قانون الطوارئ الذي ألغاه السيسي؟

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد، فما هو قانون الطوارىء الذي كان مفروضا في مصر؟

وفقا لأحكام الدستور المصري فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.