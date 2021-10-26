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الأمير تشارلز وزوجته كاميلا يزوران مصر والأردن الشهر المقبل

26
OCTOBER
2021
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يزور الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وزوجته دوقة كورنوال كاميلا في منتصف تشرين الثاني المقبل، الأردن ومصر، في أول رحلة لهما إلى الخارج منذ جائحة فيروس كورونا، حسبما أعلنا على تويتر، الاثنين.

ومن المقرر أن تبدأ رحلتهما من الأردن في 16 تشرين الثاني وتنتهي في 19 تشرين الثاني في مصر.

وستركّز الرحلة، وفق ما جاء في التغريدة، على الأزمة المناخية بعد مؤتمر الأطراف "كوب 26" حول المناخ الذي سيُعقد في مطلع تشرين الثاني في غلاسكو باسكتلندا.

ومن المقرر أن تتولى مصر رئاسة مؤتمر الأطراف "كوب 27" في عام 2022.

وقال المكتب الإعلامي للزوجين إن الرحلة التي تنظّم بناءً على طلب الحكومة البريطانية، تشمل موضوعاً آخر هو الحوار بين الأديان.

ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الأمير تشارلز في الأردن بمنظمات إنسانية يدعمها مالياً ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأن يؤكد على دور الأردن في استقبال مئات الآلاف من اللاجئين.

وستشارك الدوقة كاميلا في لقاء عن أهمية تعليم الفتيات في مصر، كما سيحل الزوجان ضيفين على حفل استقبال في منطقة أهرامات الجيزة.

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