سفارات غربية في تركيا تعلن التزامها بالمعاهدة الدبلوماسية

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أعلنت السفارة الأميركية وسفارات عدة أخرى في تركيا اليوم، أنها ملتزمة بالاتفاقية الدبلوماسية التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، جاء ذلك بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان الى طرد عشرة سفراء غربيين.

وكان أعلن أردوغان مطلع الأسبوع أنه أمر باعتبار هؤلاء السفراء أشخاصا غير مرغوب فيهم لسعيهم للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا المعروف باهتمامه بالعمل الخيري والمسجون لمدة أربع سنوات في اتهامات بتمويل احتجاجات والتورط في محاولة انقلاب.



وقالت السفارة الأميركية على تويتر: "الولايات المتحدة تشير إلى أنها ملتزمة بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".



ونشرت كل من كندا وهولندا ونيوزيلندا رسائل مشابهة في حين أعادت النرويج وفنلندا نشر الرسالة الأميركية.