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تسلا تؤجل إطلاق برمجياتها الجديدة للقيادة الذاتية

25
OCTOBER
2021
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أرجأت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا برنامجها الجديد للقيادة الذاتية، ولم تحدد موعد بعد لإطلاقه.
 
وقال الرئيس التنفيذي لتسلا، إيلون ماسك، في تغريدة على تويتر، يوم الأحد، إن شركته قررت تأجيل إطلاق برمجياتها الجديدة للقيادة الذاتية إف.إس.بي 10.3، بسبب مشكلات ظهرت خلال الاختبارات النهائية للنسخة التجريبية.
 
وأضاف ماسك على تويتر، "نرى بعض المشكلات في 10.3، لذا نعود إلى 10.2 مؤقتا".
 
وتابع، "يرجى ملاحظة أن هذا أمر متوقع من نسخة تجريبية لبرمجيات".
 
تم الإعلان يوم الجمعة عن إصدار نظام مساعدة القيادة الجديد لمالكي طرازات تسلا، والذي قالت الشركة إنه يحتوي على العديد من التحسينات، وفقا لرويترز.
 
وأمس الأول السبت، قال ماسك إن إطلاقه ربما يتأخر ليوم واحد.
 
ولم تتوافر اليوم معلومات بشأن الموعد المحتمل الجديد للإصدار، سواء من ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي أو من المكتب الصحفي لتسلا.
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