بريطانيا تخطط لحزمة بستة مليارات إسترليني لرفع طاقة الخدمات الصحية

A + A -

أكدت وزارة المالية البريطانية، اليوم الأحد، أن الميزانية التي من المقرر أن يطرحها الوزير ريشي سوناك هذا الأسبوع ستشمل إنفاقا إضافيا بقيمة 5.9 مليار جنيه إسترليني (8.1 مليار دولار).

ومن المقرر أن يكون هذا الإنفاق لصالح الخدمات الصحية على مدى السنوات القليلة المقبلة من أجل تقليص قوائم الانتظار.

وقالت الوزارة إن المبلغ يأتي علاوة على حزمة بثمانية مليارات جنيه إسترليني تم الإعلان عنها في سبتمبر/أيلول في مواجهة قوائم الانتظار التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19، وفقا لرويترز.

وتضم 2.3 مليار جنيه إسترليني لخدمات الاختبار و2.1 مليار جنيه، لتحسين التكنولوجيا التي تدعم الخدمة الصحية و1.5 مليار جنيه إسترليني لزيادة طاقة الأسرّة.

وكانت الحكومة قد قالت أمس السبت، إن الميزانية ستشمل خمسة مليارات جنيه إسترليني لتمويل الأبحاث الصحية وثلاثة مليارات للتعليم.