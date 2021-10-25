living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بتمويل من كبير مستشاري بايدن... تجارب صادمة على الكلاب في أحد مختبرات تونس

25
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواجه مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وكبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض تهما حول تمويل محتمل وفره المستشار لإجراء تجارب وحشية على كلاب صغيرة في أحد المختبرات بتونس.
 
ووقع 24 عضواً من مجلس النواب رسالة وجههوها إلى فاوتشي، حيث بحث مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن إجابات من المعاهد الوطنية للصحة وكبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أشهر خبراء أمريكا، حول التمويل الذي تم توفيره لإجراء تجارب وحشية على جراء كلاب بيغل صغيرة في مختبر بتونس.
 
أتى ذلك، بعد أن حصلت منظمة "White Coat Waste" غير الربحية على وثائق بموجب قانون حرية المعلومات، تظهر أن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنفق 1.68 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب لإجراء تجارب فظيعة على كلاب بيغل في مختبر بتونس.
 
وتدعي المنظمة أنه تم استخدام ما يصل إلى 44 جروا من البيغل كجزء من تجربة قاسية في مختبر تونس، بحسب صحيفة "ذا صن".
 
وتضمنت هذه التجارب اختبار عقاقير على الحيوانات، وفي بعض الحالات تم وقف نباحها عبر استئصال حبالها الصوتية.
 
كما تركت في مواجهة مئات الذباب تلذع وجه تلك الكلاب المسكينة لساعات، من ضمن التجربة الرهيبة هذه.
 
 
وقالت رسالة المشرعين إن "الكلاب كان عمرها ما بين ستة وثمانية أشهر. تضمنت الاختبارات التي تم إجراؤها حقن عقار تجريبي للكلاب وإطعامها قسرا لعدة أسابيع، قبل قتلها وتشريحها".
 
من جهتهم، وجه المشرعون، بقيادة النائبة الجمهورية نانسي ميس من منطقة الكونغرس الأولى بولاية ساوث كارولينا، يوم 21 أكتوبر عددا من الأسئلة إلى فاوتشي حول هذه المسألة التي يريدون الإجابة عنها بحلول 19 نوفمبر، بحسب موقع "موزاييك".
 
ويريد المشرعون معرفة عدد اختبارات العقاقير التي أجريت على الكلاب منذ يناير 2018، وما هي التكلفة، وسبب إجراء هذه الاختبارات على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء لا تتطلب اختبار عقاقير جديدة على الكلاب، فضلاً عن الإجابات عن أسئلة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout