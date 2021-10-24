الصين تحذر من اتساع رقعة أحدث تفش لفيروس كورونا

واحتوت الصين إلى حد بعيد الفيروس لكنها عازمة على القضاء على أي بؤر تفش محلية متفرقة، خاصة قبيل الأولمبياد الشتوي 2022 في شباط.وتأكد انتقال أكثر من 100 إصابة محليا خلال الأسبوع الماضي في أنحاء 11 منطقة إقليمية، مع ارتباط معظمها بثلاثة عشر مجموعة سياحية مختلفة.وكشف مي فينغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية للصحفيين اليوم، أن ثمة خطرا متزايدا لاتساع رقعة التفشي بفعل "عوامل موسمية".وذكر وو ليانغ يو نائب رئيس اللجنة ان التفشي الحالي سببه السلالة دلتا شديدة العدوى، موضحا أن عمليات التتبع أظهرت أن مصدره مختلف عن تفش سابق. وأشار إلى أن الحالات الجديدة انتقلت من مصدر جديد من الخارج.ومنعت السلطات وكالات السفر من ترتيب رحلات عبر أقاليم تشمل مناطق تنطوي على مخاطر مرتفعة للإصابة بالفيروس، وعلقت على مستوى البلاد بعض خدمات السفر التي تربط بين مقاصد سياحية متعددة.وقالت العاصمة بكين إنها ستفرض قيودا شديدة على السفر إليها من مقاطعات بها ولو حالة إصابة واحدة.