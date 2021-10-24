الخارجية الأمريكية تصنف روسيا على قائمة "الجنسيات المشردة"

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أصدرت الخارجية الأمريكية وثيقة رسمية صنفت روسيا ضمن "الجنسيات المشردة" التي لا يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة هجرة أمريكية على أراضي بلادهم.

وفي الوثيقة المنشورة التي تم تعديلها في 21 أكتوبر أدرجت روسيا في قائمة "الجنسيات المشردة" التي تعني الدول التي لا توجد على أراضيها قنصلية أمريكية أو يكون الوضع السياسي أو الأمني فيها هشا أو غامضا إلى درجة لا تسمح للموظفين القنصليين المحدود عددهم بمعالجة طلبات الحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وتضم القائمة بالإضافة إلى المواطنين الروس مواطني كوبا وإريتريا وإيران وليبيا والصومال وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا واليمن.

وطالبت الخارجية الأمريكية مواطني هذه الدول بالتوجه إلى دول أخرى في حال رغبتهم بالحصول على تأشيرة هجرة أمريكية.

وحددت للمواطنين الروس الراغبين بالحصول على هذه التأشيرة التوجه إلى العاصمة البولندية وارسو.

كما أشارت الخارجية الأمريكية إلى أن حصول السوريين على التأشيرة الأمريكية ممكن من خلال التوجه إلى السفارة الأمريكية في عمان وبيروت (للفلسطينيين الذين يحملون وثيقة سفر سورية)، أما الليبيين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة فعليهم تقديم أوراقهم في السفارة الأمريكية في تونس، أما الإيرانيين يتوجب عليهم القدوم إلى أبو ظبي أو أنقرة أو يريفان في أرمينيا.