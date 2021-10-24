ألمانيا تمنع نشطاء يمينيين من تنظيم دوريات على حدود بولندا لوقف تدفق المهاجرين

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افادت الشرطة الألمانية اليوم الأحد بأنها أوقفت أكثر من 50 ناشطا من اليمين المتطرف لدى محاولتهم تنظيم دوريات على الحدود مع بولندا لمنع المهاجرين من دخول البلاد.ولبى النشطاء نداء "الطريق الثالث"، وهو حزب يميني متطرف يُعتقد بأن له صلات بجماعات النازيين الجدد، إلى أعضائه بمنع العبور غير القانوني بالقرب من بلدة جوبين على الحدود الألمانية البولندية.





وقال متحدث إن الشرطة صادرت الأسلحة التي كان المشتبه بهم الخمسون يحملونها وتركتهم يغادرون منطقة جوبين في وقت متأخر أمس السبت وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

