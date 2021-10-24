السيد خامنئي: مصطلحات السنة والشيعة دخلت القاموس الأميركي!

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أكَّد المرشد الإيراني، السيد علي خامنئي، اليوم الأحد، أن “التفجيرات الأخيرة في أفغانستان، تعد نموذجا آخر من نتائج بث الفرقة ببن السنة والشيعة”.

وخلال لقاء بالمشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران، قال علي خامنئي: “الوحدة بين المسلمين من الأصول المبدئية، وليس إجراء تكتيكيا يأتي بسبب ظروف خاصة”، موضحا أن “التعاضد بين المسلمين إلزامي، ويتسبب بقوة جميع المسلمين، وأن تأكيد إيران على الوحدة يأتي في اطار مواجهة مخططات الأعداء”.