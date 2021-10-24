لقاء “بوتين-بينيت”.. أجواء دافئة وخمس ساعات بدلاً عن ساعتين!

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أكد وزير الإسكان في حكومة العدو الاسرائيلي “زئيف إلكين”، أن أول لقاء بين رئيس وزراء الدولة العبرية نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توج بالتوصل إلى “اتفاقات عملية” بشأن سوريا وإيران.

وقال إلكين الذي رافق بينيت بصفة مترجم ومستشار خلال المحادثات التي جرت في مدينة سوتشي الروسية الجمعة، في مقابلة نشرها موقع “NEWSru.co.il” اليوم الأحد، ردا على سؤال عن نتائج القمة: “هناك نتائج فعلية، وبطبيعة الحال لا نشرح أي شيء عن فحوى مثل هذه اللقاءات، ما يتيح ضمان فعاليتها، لكن تم إحراز بعض النتائج هناك دون أدنى شك، وتم التوصل إلى اتفاقات عملية بشأن برنامج إيران النووي والوضع في سوريا”.