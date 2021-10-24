living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لقاء “بوتين-بينيت”.. أجواء دافئة وخمس ساعات بدلاً عن ساعتين!

24
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الإسكان في حكومة العدو الاسرائيلي “زئيف إلكين”، أن أول لقاء بين رئيس وزراء الدولة العبرية نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين توج بالتوصل إلى “اتفاقات عملية” بشأن سوريا وإيران.

وقال إلكين الذي رافق بينيت بصفة مترجم ومستشار خلال المحادثات التي جرت في مدينة سوتشي الروسية الجمعة، في مقابلة نشرها موقع “NEWSru.co.il” اليوم الأحد، ردا على سؤال عن نتائج القمة: “هناك نتائج فعلية، وبطبيعة الحال لا نشرح أي شيء عن فحوى مثل هذه اللقاءات، ما يتيح ضمان فعاليتها، لكن تم إحراز بعض النتائج هناك دون أدنى شك، وتم التوصل إلى اتفاقات عملية بشأن برنامج إيران النووي والوضع في سوريا”.

وبشأن الملف السوري، أكد الوزير أن الاتفاقات المبرمة بين بوتين وبينيت تقضي بمواصلة العمل بالاتفاقية التي أبرمتها موسكو مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع بين بوتين وبينيت استغرق خمس ساعات بدلا عن ساعتين كما كان من المقرر أصلا، قائلا: “جرت هناك مناقشات مفصلة ومتعددة النواحي جدا، وبطبيعة الحال لا أستطيع شرح التفاصيل، لكن العلاقات الشخصية التي تمت إقامتها مهمة للغاية. إنه أول لقاء بين بوتين وبينيت و”الكيمياء” التي ظهرت بينهما مهمة جدا، لأن هذه العلاقات تتيح التواصل على نحو طبيعي في المستقبل عندما يقتضي الأمر ذلك”.

ووفقا لتصريحات إلكين، عقد اللقاء في أجواء دافئة، ودعا الرئيس الروسي بعد انتهاء المحادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مقر إقامته في سوتشي، لافتا إلى أنه لا يدعو زعماء أجانب عادة لزيارته.

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout