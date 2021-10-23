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بالفيديو - صفع محافظ إيراني في احتفال تنصيبه

23
OCTOBER
2021
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فتحت السلطات الإيرانية تحقيقاً بعد تعرض المحافظ الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية بشمال غرب البلاد، للصفع والدفع خلال إلقائه كلمة في احتفال تنصيبه، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (السبت).

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن المدعي العام للمحافظة بابك محبوب - عليلو قوله إن مكتبه «أصدر مذكرة عاجلة للتحقيق في الاعتداء على المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية».

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، السبت، المحافظ عابدين خرم، وهو يلقي كلمة من خلف منصة على خشبة مسرح، قبل أن يقترب منه شخص ويصفعه بقوة على وجهه ويقوم بعدها بدفعه، قبل أن يتدخل عدد من الرجال لإبعاد المعتدي وإخراجه بالقوة من القاعة.

وأتى ذلك خلال احتفال حضره وزير الداخلية أحمد وحيدي، وخصص لتقديم المحافظ الجديد الذي عُين في منصبه أواخر الأسبوع الماضي من قِبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وكان خرم البالغ 55 عاماً، ضابطاً برتبة عميد في صفوف «الحرس الثوري» الإيراني قبل تعيينه في منصبه الجديد في المحافظة الحدودية مع أذربيجان وأرمينيا بشمال غرب إيران، وفق ما أفادت وكالة «إرنا».

ولم تحدد الوكالة هوية المعتدي أو ما إذا تم توقيفه، مضيفة: «وفق بعض المصادر، فالمعتدي كان من أفراد مقر عاشوراء (التابع للحرس الثوري)، وكانت دوافعه (للتعدي) شخصية».

الشرق الأوسط
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