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هل تصبح إيران دولة مستوردة للغاز رغم كونها ضمن الدول الثلاث التي تمتلك أكبر احتياطي في العالم؟

23
OCTOBER
2021
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حذر مدير عام الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، محسن خجسته مهر، من أنه "إذا لم تنفذ إيران سيناريوهاتها لتلافي التأخر في تطوير حقول الغاز، فإنها ستصبح من مستوردي الغاز خلال أعوام فقط".

وقال محسن خجسته مهر: "من أهم أولويات الحكومة، هي إعادة مستوى انتاج النفط على ما كان عليه قبل العقوبات"، مضيفا: "حقل جنوب فارس للغاز هو مصدر 70% من إنتاج البلاد، ومن خلال حفر آبار جديدة وإجراءات هندسية نفطية مثل العمل الحمضي، يمكن منع التدهور الطبيعي في الإنتاج إلى حد ما، ولكن الأكثر الشيء المهم الذي يجب أن نفعله هو بناء محطات تقوية".

وحذر نائب وزير النفط من أنه "بالنسبة لتراجع الإنتاج من جنوب فارس، فلدينا سيناريو تعويضي بأنه إذا لم نفعل فسنستورد الغاز" خلال أعوام.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية، أهمية توفير استهلاك الغاز، وتابع: "شركة النفط الوطنية منتجة للغاز، ولكن في مناقشة تحسين استهلاك الطاقة، هناك قضايا مهمة يجب أخذها في الاعتبار".

وأكمل: "توفير حوالي 100 مليون متر مكعب من الغاز يمكن تحويله إلى صادرات وأولويتنا هي تحويل الغاز إلى سلسلة قيمة"

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