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حل لغز وفاة أميركيين بمرض استوائي.. فتش عن "البخاخ العطري"

23
OCTOBER
2021
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ربما يكون مسؤولو الصحة الأميركيون قد تمكنوا من حل لغز كيف أصيب 4 أشخاص في ولايات مختلفة بمرض استوائي خطير على الرغم من أن أحداً منهم لم يسافر دوليا.
 
 
وذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، أن الباحثين وجدوا نفس النوع من البكتيريا المسببة لمرض الراعوم أو مليادوسيس، في زجاجة بخاخ علاج عطري مستورد من الهند موجودة في أحد منازل المرضى.
 
وكان الأشخاص الأربعة من ولايات جورجيا وكانساس ومينيسوتا وتكساس. توفي اثنان منهم، أحدهما طفل في جورجيا.
 
وأشارت الوكالة إلى أنها تجري اختبارات للتأكد من أن البكتيريا الموجودة في الزجاجة هي نفس السلالة، التي شوهدت في المرضى الأربعة.
 
وقالت سابقًا إن التحاليل المعملية أظهرت أن جميع الإصابات الأربعة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالبخاخ، المصنوع في الهند، الموجود في منزل المريض في جورجيا.
 
وقالت الوكالة إن المظهر الجيني للبكتيريا الموجودة في الزجاجة مشابه لسلالات توجد عادة في جنوب آسيا.
 
وذكر مركز مكافحة الأمراض أنه كتب على زجاجة البخاخ "بتر هومز أند غادرنز زيوت لافندر وكاموميل عطرية أساسية للعلاج العطري مع أحجار كريمة".
 
وتباع الزجاجة مقابل 4 دولارات في 55 متجرًا من متاجر وول مارت وعلى موقع وول مارت الإلكتروني بدءًا من فبراير وحتى يوم الخميس.
 
وأصدرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية وول مارت، الجمعة، استدعاء 3900 زجاجة من البخاخ في 6 روائح، حيث يحقق المسؤولون فيما إذا كانت الروائح والعلامات التجارية الأخرى قد تشكل خطرًا.
 
وأصدرت وول مارت بيانًا، الجمعة، قالت فيه إن الشركة اتخذت إجراءات فورية عندما أبلغت الوكالات الفيدرالية بائع التجزئة بالنتائج التي توصلوا إليها.
 
ويعد داء الراعوم نادرًا في الولايات المتحدة، حيث يتم الإبلاغ عن حوالي 12 حالة سنويًا.
 
ويمكن للناس الحصول عليه من خلال الاتصال المباشر بالتربة والمياه الملوثة، وقال مركز مكافحة الأمراض إن العدوى يمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكرًا وعلاجها بشكل صحيح.
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