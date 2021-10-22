الجزائر.. إيداع 6 متهمين بالانتماء لحركة "ماك" الحبس المؤقت

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أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقطب مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت بتهمة انتمائهم لحركة "ماك".

ووُجهت لهم المحكمة تهما تتعلق بالإنتماء إلى منظمة إرهابية، من شأنها المساس بأمن البلاد والوحدة.

ومثل صبيحة الخميس أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة 6 أشخاص متابعين في قضية قتل وحرق والتنكيل بجثة جمال بن سماعيل، بمنطقة الأربعاء نايت إيراثن بمحافظة تيزي وزو.

وتم الاستماع للمتهمين واالتحقيق معهم بخصوص التهم الموجهة اليهم، وهي جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وأمنهم وممتلكاتهم للخطر.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن المتهمين من محافظة المدية، جنوب العاصمة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية