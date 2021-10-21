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بوتين يعلن اكتمال ضخ الغاز في الفرع الثاني من "السيل الشمالي-2" في ديسمبر

21
OCTOBER
2021
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أعمال ضخ الغاز في الفرع الثاني من خط أنابيب "السيل الشمالي 2" من روسيا إلى ألمانيا، ستنجز بالكامل في ديسمبر 2021.

وقال بوتين خلال منتدى "فالداي" الدولي للحوار: "لقد تم ملء الأنبوب الأول للسيل الشمالي-2 بالغاز. وفي حال سماح هيئة التنظيم الألمانية غدا بالتصدير، ستبدأ عملية الضخ في الأنبوب الثاني بعد غد بـ17.5 متر مكعب".

وتابع: "حتى نهاية العام الجاري، أي في أواسط أو أواخر ديسمبر، سيتم إنجاز العمل الفني على ملء الأنبوب الثاني من السيل الشمالي-2 بطاقة إجمالية ستبلغ 55 مليار متر مكعب".

وقال: "إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العجز في السوق الأوروبية حسب حساباتنا سيصل إلى 70 مليار متر مكعب، فإن 55 مليار متر مكعب ستمثل حجما كبيرا بما فيه الكفاية. وفور ملء الأنبوب الثاني والحصول على موافقة هيئة التنظيم الألمانية، سنبدأ في اليوم التالي في عمليات التصدير".

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