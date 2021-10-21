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نيوزيلندا تسجل أعلى حصلية إصابات بكورونا منذ بدء الوباء

21
OCTOBER
2021
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سجلت نيوزيلندا اليوم الخميس، 102 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة تسجل في البلادء منذ بدء الوباء قبل نحو عامين.
 
نيوزيلندا تسجل أعلى حصلية إصابات بكورونا منذ بدء الوباءنيوزيلندا تمدد الإغلاق العام في مدينة أوكلاند لأسبوعين إضافيين
وقال نائب رئيسة الوزراء، غرانت روبرتسون، إن خبراء الصحة والمسؤولين كانوا يتوقعون ارتفاع عدد الحالات، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجد على "إبقاء الوضع تحت السيطرة"، مشددا على أهمية ضبط الارتفاع بعدد الحالات لتقليل الضغط على المستشفيات والنظام الصحي.
 
وأشار إلى أن معدلات التطعيم في نيوزيلندا أعلى من غيرها في بلدان أخرى، وقال "نحن في وضع قوي، لكننا بحاجة للبناء على ذلك، ورؤية المزيد من الناس يتم تطعيمهم".
 
وكان أعلى رقم للإصابات بكورونا في نيوزيلندا سجل يوم الثلاثاء الماضي وبلغ 94 إصابة. ووصل إجمالي عدد الإصابات بسبب تفشي سلالة "دلتا" إلى 2260 حالة.
 
وحصل نحو 82٪ من السكان فوق سن 12 عاما على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وحوالي 66٪ تم تلقيحهم بالكامل. وهناك 46 شخصا في المستشفى، وسبعة في العناية المركزة.
 
وقال المدير العام للصحة، الدكتور آشلي بلومفيلد، إنه من الواضح أن كورونا أصبح "مرض غير الملقحين"، موضحا أن 1.7٪ فقط من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى ملقحين، وحث الجميع على التطعيم لحماية أنفسهم والمجتمع.
روسيا اليوم
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