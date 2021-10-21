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روسيا ترصد انتشار سلالة "إيه واي فور بوينت تو" الجديدة من كورونا في أراضيها

21
OCTOBER
2021
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أعلن كميل خفيزوف، مدير مركز تطوير طرق جديدة لتشخيص الأمراض، التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل بعض الإصابات بسلالة  "ايه واي 4.2" الجديدة من فيروس كورونا في روسيا.
 
وأكد كميل خفيزوف للصحفيين، أنه تم بالفعل اكتشاف بعض الحالات من سلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا "ايه واي فور بوينت تو" في بلاده.
 
وأشار خفيزوف إلى أن هناك احتمالا كبيرا لانتشار هذه السلالة الجديدة في روسيا وفي العالم ككل، على نطاق واسع، لافتا إلى أن وتيرة هذه السلالة آخذه في الازدياد، ولكنه استبعد أن تكون هذه السلالة سببا في تواصل واستمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدان حول العالم.
 
وأوضح كميل خفيزوف، مدير مركز تطوير طرق جديدة لتشخيص الأمراض، التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك، أن لقاحات فيروس كورونا المستخدمة في بلاده فعالة، ضد سلالة "ايه واي فور بوينت تو" الجديدة.
 
ويذكر أن السلطات الصحية الروسية قد سجلت، أمس الأربعاء، 34073 إصابة جديدة في عموم البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 8094825 حالة، في وقت تم تسجيل 1028 وفاة.
 
وفي السياق نفسه، وافق فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، على فرض عطلة رسمية تمتد من يوم الثلاثين من الشهر الجاري، وحتى السابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مدفوعة الأجر، في ظل ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.
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