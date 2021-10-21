مستشفى الهمشري أعلن بدء خطة الحملات الطبية في المخيمات الفلسطينية

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أعلن مدير عام مستشفى الهمشري الدكتور رياض أبو العينين، خلال لقاء في مخيم عين الحلوة، بدء الحملات الطبية المجانية في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ضمن خطة لتخفيض المعاناة وبالتنسيق مع السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وفي حضور أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اللواء ماهر شبايطة، ومسوؤل القوة الأمنية المشتركة عبد الأسدي، مسوؤل اللجان الشعبية الدكتور عبد أبو صلاح، ومسؤولي اللجان والقواطع في عين الحلوة والناشط عاصف موسى.



وأكد أبو العينين أن "وحدة الإسعاف والطوارئ الموجودة الآن في عين الحلوة، تم تشكيلها ورعايتها من السفير دبور، وأوكلت إليها الآن إجراء جولات طبية في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، فاليوم في عين الحلوة يتواجد الفريق المؤلف من أطباء قلب وأطفال وأمراض داخلية وصحة عامة، إضافة الى فريق من الممرضين والمسعفين وسيارات إسعاف مجهزة بتجهيزات عالية للتعامل مع أي حالة مرضية، كما وستقوم الوحدة بمعاينة مرضى الكورونا وإجراء فحوصات مخبرية وفحوص الـ PCR".



وأكد شبايطة من جهته، "ضرورة هذه الجولات"، مثمنا عاليا "الدور الكبير الذي تقوم به مستشفى الهمشري على صعيد المخيمات الفلسطينية".